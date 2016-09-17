СМИ узнали о планах реформировать или распустить ГУЭБ МВД

Во властных структурах «активно обсуждается» вопрос о реформировании или упразднении не только управления «Т» (топливная сфера) антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), но и всего главка, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные данные.

Реформа главка обсуждается в связи с недавним арестом замначальника управления «Т» полковника Дмитрия Захарченко. В квартире, оформленной на его сестру, оперативники нашли доллары и евро на сумму более 8,5 млрд рублей.

Самого Захарченко обвиняют в получении взятки в 7 млн рублей.

Издание отмечает, что подобная ситуация была и в 2011 году, когда вместо департамента экономической безопасности МВД, сотрудники которого неоднократно попадали в коррупционные скандалы, было создано ГУЭБиПК.