Полковник Захарченко лидирует в опросе о человеке недели на «Полит.ру»

В группе «Полит.ру» в соцсети «ВКонтакте» проходит опрос о самом запоминающемся человеке недели.

Среди предложенных вариантов больше всего голосов (43,7%) набрал полковник МВД Дмитрий Захарченко. Полицейский, работавший заместителем управления «Т» антикоррупционного главка МВД стал известен после изъятия в квартире, записанной на его сестру, валюты на 8,5 млрд рублей.

На втором месте в опросе премьер Дмитрий Медведев (19,7%), о «даче» которого в Плесе сообщил ФБК.

На третьем Хиллари Клинтон (15,5%), за здоровьем которой пристально следят во всем мире.

Итоги опроса подведем в 17:00 мск.