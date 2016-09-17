Полковник Захарченко стал человеком недели на «Полит.ру»

Полковник МВД Дмитрий Захарченко стал самым запоминающимся человеком недели на «Полит.ру». Участники опроса в нашей группе «ВКонтакте» отдали за него больше всего голосов (44,4%). Полицейский был арестован за взятку. В квартире, оформленной на его сестру, следователи нашли валюты на сумму более 8,5 млрд рублей.

На втором месте по популярности премьер-министр Дмитрий Медведев (19,4%), о «даче» которого в Плесе вышло расследование ФБК.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заняла третье место в опросе (15,3%).

Весь список медиаперсон недели выглядит так.

Кто, на Ваш взгляд, стал медиаперсоной уходящей недели?

Александр Бастрыкин — 8,3%

Кирсан Илюмжинов — 0%

Хиллари Клинтон — 15,3%

Владимир Маркин — 4,2%

Дмитрий Медведев — 19,4%

Шавкат Мирзияев — 5,6%

Александер Чеферин — 0%

Дмитрий Захарченко — 44,4%

Свой вариант (в комментариях) — 2,8%