Полковник Захарченко стал человеком недели на «Полит.ру»
Полковник МВД Дмитрий Захарченко стал самым запоминающимся человеком недели на «Полит.ру». Участники опроса в нашей группе «ВКонтакте» отдали за него больше всего голосов (44,4%). Полицейский был арестован за взятку. В квартире, оформленной на его сестру, следователи нашли валюты на сумму более 8,5 млрд рублей.
На втором месте по популярности премьер-министр Дмитрий Медведев (19,4%), о «даче» которого в Плесе вышло расследование ФБК.
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заняла третье место в опросе (15,3%).
Весь список медиаперсон недели выглядит так.
Кто, на Ваш взгляд, стал медиаперсоной уходящей недели?
Александр Бастрыкин — 8,3%
Кирсан Илюмжинов — 0%
Хиллари Клинтон — 15,3%
Владимир Маркин — 4,2%
Дмитрий Медведев — 19,4%
Шавкат Мирзияев — 5,6%
Александер Чеферин — 0%
Дмитрий Захарченко — 44,4%
Свой вариант (в комментариях) — 2,8%