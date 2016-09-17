Пилотируемый запуск «Союза» перенесли по «техническим причинам»

Роскосмос решил перенести запланированный на 23 сентября запуск пилотируемого корабля «Союз МС-02» с казахстанского космодрома Байконур, говорится в заявлении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что запуск был перенесен «по техническим причинам», после проведения контрольных испытаний на космодроме.

О новой дате запуска космического корабля будет объявлено дополнительно.

В июне запуск корабля «Союз МС» к МКС также переносился, тогда запуск был произведен через две недели от намеченного изначально.