Путин заявил о вбросах в ходе думской избирательной кампании

В ходе кампании по выборам депутатов Госдумы наблюдаются попытки вбросов и манипуляций общественным мнением. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент России Владимир Путин.

«И у нас мы видим, что в ходе избирательной кампании в Государственную Думу тоже предпринимаются попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественным мнением со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей», — сообщил глава государства, не пояснив, что конкретно он имеет в виду.

Выборы в Госдуму пройдут в воскресенье 18 сентября. Впервые с 2003 года нижняя палата парламента будет избрана по смешанной системе: половина (225 депутатов) изберется по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.