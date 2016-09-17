США отказались раскрыть договоренности по Сирии в Совбезе ООН

Совет безопасности ООН отметил встречу, на которой планировалось обсудить мирные договоренности США и России по Сирии. Встреча была отменена по просьбе Вашингтона и Москвы, сообщил представитель Новой Зеландии, председательствующей в Совбезе в этом месяце, передает ТАСС

Постпред России при ООН Виталий Чуркин сообщил, что встреча была отменена из-за того, что США «не готовы поделиться документом с членами Совета безопасности и даже описать его в подробностях. Когда собираешься проводить брифинг [в Совбезе ООН], нужно по крайней мере быть готовым описать содержание документа».

В свою очередь, в постпредстве США при ООН заявили, что не готовы раскрыть Совбезу ООН согласованные с Россией документы из соображений безопасности.

«В данный момент мы сосредоточены на выполнении соглашения, достигнутого госсекретарем Керри и министром иностранных дел России Лавровым, в первую очередь, на необходимости доставить сирийцам гуманитарную помощь», — отмечается в заявлении постпредства.

9 сентября главы внешнеполитических ведомств России и США в ходе 14-часовых переговоров достигли договоренности по Сирии. По итогам встречи был принят пакет из пяти документов, которые остаются засекреченными.

Речь в них идет о начале перемирия в Сирии, размежевании террористов и оппозиции, запрете для сирийского президента Башара Асада бомбить оппозицию.