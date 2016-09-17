В Минобрнауки создали департамент по сотрудничеству с силовиками

Министр образования и науки Ольга Васильева своим приказом создала новый департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Новую структуру глава Минобрнауки подчинила себе. Департамент будет контролировать финансовые потоки, госзакупки, а также сотрудничать с силовиками

Также в непосредственное подчинение Васильевой переходят три уже существующих департамента, которые отвечают за ключевые направления работы ведомства, сообщили источники издания.

Речь идет о департаменте госполитики в сфере общего образования (управляет школами), департаменте госполитики в сфере воспитания детей и молодежи и департаменте информационной политики.

Департамент контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений, по данным источников РБК, был создан для контроля за госзакупками и за тем, как чиновники распоряжаются имуществом. Также новая структура наладит работу с правоохранительными органами.