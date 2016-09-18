Жители Калужской области стали активнее голосовать на выборах

В Калужской области на сегодняшних выборах отмечается небывалая активность. Так, на избирательном участке 0909 в пятой школе Калуги к 10:00 проголосовали уже 92 человека из 1458 заявленных, передает «Ника ТВ».

Основной процент тех, кто голосует с утра, составляют пенсионеры, наплыв молодежи ожидается ближе к вечеру.

На этом же участке отдал свой голос и депутат заксобрания Калужской области Николай Федоров. Он отметил, что выборы проходят «спокойно, по деловому, без эксцессов». «Данная избирательная компания, конечно, не поменяет курс нашей страны. Наоборот, нашей стране сейчас нужна стабильность, стабильность выбора», - заявил он.

Наплыв голосующих замечен в Обнинске. В самого утра на местных участках явка оказалась выше обычной. Всего в городе могут проголосовать до 85 тысяч избирателей как по одномандатным округам, так и по партийным спискам, передает «НГрегион».