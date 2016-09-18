Глава алтайского избиркома расценила видео с «каруселями» как фальшивки

Глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова считает сфальсифицированными интернет-ролики о «каруселях», которые применялись во время голосования на выборах в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день никаких фактов нарушений не установлено ни по одному из номеров избирательных участков, которые мы фиксировали в качестве называемых в интернете — все это проверено в ходе выезда избирательной комиссии на место», — отметила Акимова.

Напомним, ранее представители политических партий пожаловались в ЦИК на нарушения правил голосования в Барнауле, приложив видео их подтверждения. В частности, жалобы поступали от кандидата от «Яблока» Владимира Рыжкова и наблюдателей от «Единой России».

Между тем глава ЦИК РФ Элла Памфилова пригрозила, что при подтверждении этих нарушений итоги выборов в регионе могут отменить, а в отношении участников фальсификаций возбудят уголовные дела.