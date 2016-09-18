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18 сентября 2016, 15:30
выборы ЦИК

Явка на выборах в ГД составила 23%

Голосование на выборах
Голосование на выборах
Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Явка на выборах в Госдуму в единый день голосования достигла 23% по состоянию на 12:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК РФ Николая Булаева.

«Явка носит дискретный характер, собирается на 12 часов, следующая будет на 15 часов и 18 часов. Что касается 12 часов, она около 23 процентов», — отметил он.

В настоящее время ЦИК взял на контроль ситуацию в двух регионах, где выявлены серьезные нарушения при голосовании с использованием открепительных удостоверений. О каких регионах идет речь - не уточняется.

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