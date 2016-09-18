Явка на выборах в Госдуму превысила 10%

На выборах в Госдуму явка избирателей по состоянию на 11:00 мск составила 10%. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Тенденции, которые складываются на 11:00, не являются определяющими. Я бы относился к явке на 11 более спокойно. В целом сегодня явка - 10% в целом по стране», - заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

По его словам, в некоторых субъектах явка уже превысила 60%. В Хабаровскомкрае и в Приморье явка избирателей превысила 30%.

Точная явка на данный момент составляет 10,08%.