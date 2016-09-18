18 сентября 2016, 11:37
Явка на выборах в Госдуму превысила 10%
На выборах в Госдуму явка избирателей по состоянию на 11:00 мск составила 10%. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Тенденции, которые складываются на 11:00, не являются определяющими. Я бы относился к явке на 11 более спокойно. В целом сегодня явка - 10% в целом по стране», - заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
По его словам, в некоторых субъектах явка уже превысила 60%. В Хабаровскомкрае и в Приморье явка избирателей превысила 30%.
Точная явка на данный момент составляет 10,08%.
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