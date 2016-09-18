Памфилова пригрозила отменой выборов в Алтайском крае

Глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила, что итоги выборов в Алтайском крае могут быть отменены, а участники нарушений могут стать фигурантами уголовных дел. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Если те факты, о которых сегодня по некоторым радиостанциям с утра говорят, подтвердятся, будем принимать самые серьезные меры, вплоть до возбуждения уголовных дел и рассмотрения вопросов о возможности отмены выборов», - пояснила она.

Памфилова заявила, что информация о нарушениях уже передана в МВД.

Отметим, ранее от представителей политических партий в избирком Алтайского края поступила жалоба о попытке организации незаконного голосования в Барнауле в парке «Лесная сказка». По словам заявителей, в парке задержали около 20 человек и шесть автомобилей. Участникам «карусели» предлагали проголосовать за определенных кандидатов на 16 участках.

Отметим, в Алтайском крае сегодня выбирают депутатов Госдумы и Алтайского краевого закса. По состоянию на 12:00, явка в крае составила 18,34%.