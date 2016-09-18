Памфилова пригрозила отменой выборов в Алтайском крае
Глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила, что итоги выборов в Алтайском крае могут быть отменены, а участники нарушений могут стать фигурантами уголовных дел. Ее слова приводит «Интерфакс».
«Если те факты, о которых сегодня по некоторым радиостанциям с утра говорят, подтвердятся, будем принимать самые серьезные меры, вплоть до возбуждения уголовных дел и рассмотрения вопросов о возможности отмены выборов», - пояснила она.
Памфилова заявила, что информация о нарушениях уже передана в МВД.
Отметим, ранее от представителей политических партий в избирком Алтайского края поступила жалоба о попытке организации незаконного голосования в Барнауле в парке «Лесная сказка». По словам заявителей, в парке задержали около 20 человек и шесть автомобилей. Участникам «карусели» предлагали проголосовать за определенных кандидатов на 16 участках.
Отметим, в Алтайском крае сегодня выбирают депутатов Госдумы и Алтайского краевого закса. По состоянию на 12:00, явка в крае составила 18,34%.
Выборы в Барнауле. Первую карусель накрыли. На фото схема движения, инструктаж и опозновательный знак в паспорте https://t.co/QqNXAbE4lj— Движение Голос (@golosinfo) 18 сентября 2016 г.