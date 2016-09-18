18 сентября 2016, 17:31
Появилось видео избиения гражданина РФ у посольства в Киеве
На YouTube-канале телеканала «112 Украина» опубликовано видео избиения гражданина России неподалеку от российского посольства в Киеве.
Мужчину преследовал представившийся главой общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаилом Ковальчуком. Когда тот отбежал от преследователя и ударил его по лицу, то получил ответный удар, а после падения - еще два удара ногами.
Стоит отметить, что потасовка между мужчинами могла возникнуть после того, как россиянина не пропустили в посольство Ковальчук и депутат Киевсовета от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко. Ранее они заблокировали вход в здание.
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