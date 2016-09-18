18 сентября 2016, 09:58
Избран новый глава Северной Осетии
Врио главы Северной Осетии Вячеслав Битаров избран на пост большинством голосов парламента республики. Об этом сообщает «Интерфакс».
Всего на пост претендовали трое: Вячеслав Битаров («Единая Россия»), председатель комитета парламента республики по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева (КПРФ) и заместитель председателя республиканского парламента Гарий Кучиев («Справедливая Россия»).
Кандидаты были предложены парламенту Северной Осетии президентом. По итогам тайного голосования из 61 присутствующих депутатов за кандидатуру Битарова проголосовали 56 человек, а за Кучиева - трое.
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