Избран новый глава Северной Осетии

Врио главы Северной Осетии Вячеслав Битаров избран на пост большинством голосов парламента республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего на пост претендовали трое: Вячеслав Битаров («Единая Россия»), председатель комитета парламента республики по науке, образованию, культуре и информационной политике Елена Князева (КПРФ) и заместитель председателя республиканского парламента Гарий Кучиев («Справедливая Россия»).

Кандидаты были предложены парламенту Северной Осетии президентом. По итогам тайного голосования из 61 присутствующих депутатов за кандидатуру Битарова проголосовали 56 человек, а за Кучиева - трое.