Посольство РФ в Киеве заблокировано

Посольство России в Киеве заблокировали во время голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

В блокаде приняли участие три человека, среди которых депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко.

Сообщается, что мужчины с собакой встали на входе в посольство и не пускают туда желающих проголосовать. Полицейские пытаются разблокировать вход.

Ранее украинская полиция заявила об усилении охраны посольства в день выборов. Как отметил заместитель начальника управления патрульной полиции Киева Олег Чувилкин, «обычно посольство охраняет нацгвардия, но в связи с данным событием мы усилили, это массовое мероприятие, могут приходить граждане, поэтому мы, как всегда в таких случаях, обеспечиваем публичную безопасность». Всего у здания посольства дежурят 30 полицейских и экипажи автопатрулей.