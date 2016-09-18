На избирательный участок в Москве пришел человек с бомбой

В центре Москвы на один из избирательных участков в единый день голосования пришел мужчина, который угрожает взорвать его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«По предварительной информации, на избирательный участок в Армянском переулке зашел неизвестный мужчина, который угрожает взрывом», — отметил он.

Источник не уточняет, имеет ли неизвестный при себе взрывное устройство.

По некоторым данным, пришедших было двое, одного из них удалось задержать, а второй забаррикадировался на участке, но не выдвигает никаких требований. На место происшествия выехало руководство столичной полиции, передает ТАСС.