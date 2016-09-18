18 сентября 2016, 13:15
На избирательный участок в Москве пришел человек с бомбой
В центре Москвы на один из избирательных участков в единый день голосования пришел мужчина, который угрожает взорвать его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
«По предварительной информации, на избирательный участок в Армянском переулке зашел неизвестный мужчина, который угрожает взрывом», — отметил он.
Источник не уточняет, имеет ли неизвестный при себе взрывное устройство.
По некоторым данным, пришедших было двое, одного из них удалось задержать, а второй забаррикадировался на участке, но не выдвигает никаких требований. На место происшествия выехало руководство столичной полиции, передает ТАСС.
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