Выборы на участке в Ростове могут аннулировать из-за вброса

На избирательном участке в Пролетарском районе Ростова-на-Дону итоги выборов могут быть отменены из-за предотвращенной полицией попытки вброса бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя избирательной комиссии Ростовской области Сергея Юсова.

«На участке в Пролетарском районе видеокамеры зафиксировали, как один из находившихся на участке людей кладет в урну для голосования несколько листов. При перемотке видеозаписи было замечено, что ранее этот же человек бросал листы во вторую урну на этом же участке. В настоящее время эти две урны опечатаны, голосование производится в дополнительную урну», — рассказал он.

В настоящее время на участке ведутся следственные действия, а итоги выборов на нем отменят, если «избирательная комиссия сделает вывод, что не может оценить истинные результаты волеизъявления граждан».

Отметим, по состоянию на 15:00 мск явка в Ростовской области составила 29,09%.