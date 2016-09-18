Явка на выборах в Новосибирске и области были на 20% ниже, чем в 2011 году

Явка на выборах в Новосибирске и области была низкой, к 18 часам по местному времени она не превышала 30%, в отличие от 2011 года, когда она составила около 50%. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Виктор Козодой, политолог, доктор исторических наук, профессор, соучредитель и ректор Сибирской академии управления и массовых коммуникаций.

«Сейчас информации немного. Знаю, что пока явка была низкой: на 18 часов пришло меньше 30% избирателей. Это более чем на 20% ниже, чем было на выборах 2011 года. Ну, у нас сейчас стоит очень хорошая погода – тепло и солнечно. Возможно, и это сказалось.

Никаких серьезных происшествий, насколько мне известно, не было. Ну, у нас их традиционно не бывает. Могут быть какие-то мелочи, да и то – скорее, в политической борьбе стороны друг друга обвиняют, но доказательств этому нет», – сказал он.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.