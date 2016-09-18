Выборы в Свердловской области проходили в целом в правовом поле

Выборы в Свердловской области проходили в основном в правовом поле, единственными их особенностями является крайне низкий интерес населения к ним и рост доли граждан, голосующих по открепительным удостоверениям. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Дмитрий Москвин, политолог, доцент кафедры политологии Уральского федерального университета.

«Явка невысокая, по официальным данным – около 36% на 19 часов по местному времени. Судя по комментариям наблюдателей и нашим собственным наблюдениям, каких-то серьезных нарушений нет. Повышен процент тех, кто голосует по открепительному - и это, видимо, общая ситуация по России.

Каких-то громких выявленных акций по подвозу, по "карусели" вроде бы не зафиксировано. То есть все жалобы избиркомом Свердловской области фиксируются, но на слуху нет чего-то вопиющего.

В общем, можно отметить, с одной стороны, очень низкий интерес населения к выборам (и это очень заметно на фоне всех предыдущих предвыборных кампаний) и тот факт, что выборы проходили более или менее в правовом поле», – сказал он.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.