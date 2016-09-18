Голосование на Ставрополье проходит без эксцессов

Выборы в Ставропольском крае проходят без эксцессов, никаких сообщений о серьезных происшествиях на избирательных участках не поступало. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Василий Красуля, политолог и журналист.

«Голосование проходит спокойно, без эксцессов. Насколько я информирован, день прошел без особых происшествий. По крайней мере, пока никаких сообщений о происшествиях не всплыло – выборы до настоящего времени проходили тихо.

Собственно, остальное будет видно потом. Даже точных сведений по явке пока нет», – объяснил он.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.