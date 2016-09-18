В ростовском облизбиркоме выборы-2016 считают самыми спокойными в истории России

Выборы 2016 года в Ростовской области оказались самыми спокойными с начала 1990-х годов. Таким мнением главы местного избиркома в беседе с «Полит.ру» поделился Сергей Смирнов, политолог, генеральный Директор Фонда «Прикладная политология».

«Заключительных сведений по явке пока нет: все в основном оперируют данными на три часа. Но если делать прогноз, то можно сказать, что явка будет хорошая. Что же касается того, насколько спокойно проходят выборы, то недавно председатель нашего областного избиркома Сергей Юсов назвал эти выборы самыми спокойными за всю историю его председательства. А поскольку он возглавляет избирательную комиссию с начала 1990-х годов, то можно считать, что это самые спокойные парламентские выборы с 1993 года.

Мое личное ощущение (а я побывал на нескольких участках, разговаривал с коллегами, и они говорят о том же, что я видел) – что никаких нарушений нет. Самое известное, хорошо «распиаренное» нарушение в области – это вброс на участке 1958 в Ростове. Про него написали все, начиная от местных избирателей и заканчивая федеральными оппозиционерами типа Леонида Волкова. Но если нет никаких других видео, а все используют один этот ролик, записанный с камеры, то это означает, что в действительности нарушений практически нет. Камер много, трансляция везде идет – и если бы нарушения были массовыми, весь интернет был бы забит такими роликами, комментариями, возмущениями, реакциями властей. Пока же есть только один ролик в Ростовской области.

Ну и, судя по всему, и в целом по России есть только единичные факты: на том же самом Алтае есть несколько избирательных участков, где были отмечены нарушения, в других регионах – например, в Волгоградской области. Ну, и что интересно – это достаточно оперативная реакция избирательных комиссий, властей и силовых структур на это. Поэтому я думаю, что выборы являются открытыми и конкурентными и, судя по всему, будут признаны легитимными, – сказал он.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.