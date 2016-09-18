Выборы в Нижегородской области политологи считают организованными должным образом

Выборы в Нижегородской области были организованными должным образом. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Сергей Кочеров, политолог, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

«По имеющимся у меня сведениям, а я их черпаю в основном из интернета, выборы в Нижегородской области проходят спокойно. Во всяком случае, здесь не обнаружено случаев применения административного ресурса, «каруселей», массовой явки граждан на участки с открепительными талонами. Возможно, где-то, в каких-то районах города или области такое отчасти и имеет место, но, по крайней мере, об этом в СМИ, в том числе оппозиционных по отношению к действующей власти, не сообщается.

Поэтому я считаю, что на этот раз выборы были организованы должным образом, без тех скандальных происшествий, которыми в последние годы отчасти была известна Нижегородская область. По крайней мере, об этом говорили.

Конечно, я не могу поручиться за то, что после обнародования результатов голосования отдельные кандидаты или даже партии не заявят протесты по поводу имеющих, по их мнению, место нарушений или фальсификаций. Но я полагаю, что на этот раз власть на местах не позволит себе действий, которые на выборах в Городскую Думу Нижнего Новгорода предприняла Сормовская городская администрация, которая выгнала из здания администрации, где находилась районная избирательная комиссия, всех наблюдателей, и подсчет голосов на основе данных, поступавших с избирательных участков, был совершенно непрозрачным.

Думаю, что на этот раз власть извлечет уроки из прошлых происшествий такого рода и не позволит ничего подобного, чтобы уже нельзя было усомниться в результатах выборов», – сказал он.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.