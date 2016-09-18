Явка в Тверской области оказалась примерно на уровне прошлых выборов

Явка на избирательные участки в Твери и области оказалась примерно на уровне прошлых выборов. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказала Юлия Овсянникова, главный редактор еженедельника «КС Регион 69»

«Голосование, если говорить о степени спокойности, на разных территориях было разным. Есть, например, такие территории, как Калининский район, где не было вообще никаких нарушений; а есть, например, такие сложные территории, как тверской микрорайон «Южный», как, например, город Ржев, город Осташков.

На этих выборы мы, как издание, поставили эксперимент: мы отслеживали ситуацию, оценивая ее с позиции партии власти. Какие нарушения при этом бросались в глаза? Например, представители оппозиции (в частности – КПРФ) вели в социальных сетях кампанию на вынос пустых бюллетеней с избирательных участков: представители партии публиковали фото бюллетеней и говорили, что они вынесли их с участка и не за кого не проголосовали. Был пресечен ряд «каруселей». Был зафиксирован факт нарушения, когда жительницы другого региона с пропиской в другой области пытались получить бюллетени и проголосовать – это было в самой Твери, в частности. Словом, вообще нарушения были, были выезды правоохранительных органов, но все это не было интенсивнее, чем в предыдущие кампании.

Что касается явки, то пока есть данные примерно на 18 часов по московскому времени. И если сравнивать с предыдущими кампаниями, явка шла примерно в таком же графике. В Твери, например, в предыдущие годы итоговые явки были 20 с чем-то процентов, 30 с чем-то процентов», – сказала Юлия Овсянникова.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.