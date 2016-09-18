Явка на выборах в Карелии оказалась заметно ниже ожидаемой. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Анатолий Цыганков, политолог, председатель Союза журналистов Карелии.

«Явка у нас весьма низкая, ожидалась больше. Данные на последний момент, которыми мы располагаем (а это на 19 часов) говорят о явке на уровне около 32%. Это очень низкая явка. Соответственно, надо ожидать, что и голосов у кандидатов будет немного.

Нельзя сказать, чтобы выборы были шумными и скандальными в день голосования. Хотя нарушений было заявлено много (например, говорили о подкупе избирателей), но зафиксированных, запротоколированных данных об этом пока нет. Так что трудно сказать, был ли подкуп. Кандидат в депутаты утверждает, что был, но правоохранительные органы пока не подтверждают этой информации.

В день голосования был и «традиционный набор» нарушений: появление в ночь листовок, призывающих голосовать за те или иные партии; появление в подъездах рукописных листовок провокационного характера; кандидаты от соперничающих партий подозревают друг друга в подкупе избирателей (в основном друг друга обвиняют ЛДПР, «Яблоко», «Единая Россия» и «Справедливая Россия»).

Были и другие нарушения, уже мелкие. Например, когда наблюдатели на избирательных участках, в нарушение существующих норм надевали бейджики, которые напоминали какие-то агитационные материалы тех кандидатов, которых они представляют. Такого сорта замечаний в избиркомы поступало довольно много», – сказал он.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.