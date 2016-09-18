Эксперт Аббас Галлямов: Положительная динамика в сокращении нарушений на выборах очевидна

Положительная динамика в сокращении числа нарушений на выборах в сравнении с выборами 2011 года очевидна; властям удалось добиться того, чтобы у избирателей возникло ощущение, что выборы стали честнее. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал политаналитик Аббас Галлямов.

«Все прошло ожидаемо. Конечно, нарушения были, и в регионах их было немало, но по сравнению с 2011 годом очевидна положительная динамика. По крайней мере, с этими нарушениями на федеральном уровне как-то пытаются работать. Обыгрывать, наказывать – вот Элла Памфилова говорила, например, что будет отменять результаты выборов на тех участках, где были «карусели».

Ну, те нарушения, которые не могут обработать – вот, я знаю, сообщения о нарушениях идут из Ленинградской области, из Нижегородской, из Башкирии – эти жалобы, в общем-то, на федеральном уровне пока не всплывают. Их вроде как и нет. Это результат грамотной и юридической, и информационной работы. А в совокупности, в общем-то, власти своего добились: ощущение, что выборы прошли гораздо честнее, чем раньше, действительно есть. В этом смысле успех налицо.

Ну, и «Единая Россия» набрала примерно 45% голосов. Это неплохой результат, который, с одной стороны, позволит ей вместе с одномандатниками плотно контролировать парламент, а с другой стороны, он не выглядит вопиющим – он соответствует тем рейтингам, которые озвучивались. То есть близок реальному. Таковы мои первые впечатления», – объяснил Аббас Галлямов.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.