Эксперт Алексей Макаркин: Нынешние выборы приличнее выборов 2011 года

Выборы в Государственную Думу, состоявшиеся 18 сентября 2016 года, прошли намного приличнее, чем парламентские выборы 2011 года, и после нынешних выборов народ на улицы с протестами не пойдет. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«Это более приличные выборы, чем те, что были в 2011 году – после них народ на улицы не пойдет. Во-первых, власть чему-то учится на опыте 2011 года (сменили председателя Центрзбиркома: вместо Чурова пришла Элла Памфилова). И во-вторых, все-таки переход к смешанной избирательной системе сыграл свою роль. Роль сугубо прагматическую.

То есть сейчас власти не нужно накручивать результаты "Единой России", чтобы она получила больше 50% или даже больше 60% голосов. Нет, она получила столько, сколько получила. У власти есть ресурс в виде одномандатников, которые сейчас обеспечивают "Единой России" конституционное большинство, то есть полное доминирование в Государственной Думе, причем без каких-либо волшебств имени Чурова.

Что еще можно сказать про Думу? Она по-прежнему консервативной, примерно в такой же мере, как и прежняя. Это консервативный гарант. Несмотря на то, что общество уже ушло из эйфории и перешло в состояние депрессии, все равно оно остается державническим, государственническим, антизападным и антилиберальным в большинстве своем. Поэтому в парламент прошли и смогут там сформировать фракции только партии "крымского консенсуса". Это тоже вполне ожидаемый результат.

В то же время эта Дума для власти будет в чем-то проще, а в чем-то сложнее. Проще – потому что это будет Дума, где у партии Кремля "Единой России" будет доминирование более существенное, чем в Думе прежней; а сложнее – потому что половина депутатом избраны от регионов. Я думаю, что политически они будут ориентированы в основном на власть, и если речь будет идти о том, как бороться с Обамой или с "внутренним врагом", они будут голосовать за консервативные и реакционные законы. Здесь мало что изменится. Но они будут защищать интересы своих избирателей и сражаться за каждый рубль для своего округа, для школ, больниц, мостов, дорог в своих округах.

Это, в свою очередь, ведет к двум следствиям. Во-первых, депутаты должны будут сделаться более сложными переговорщиками с властью, по региональным вопросам с ними нужно будет торговаться, договариваться. С другой стороны, они, как я уже говорил, политически консервативны и не будут заинтересованы в каком-нибудь существенном конфликте с властью. Ведь когда ты торгуешься, ты не заинтересован в конфликте – ты заинтересован в том, чтобы что-нибудь получить. И поэтому, если мы вспомним 1990-е годы, избранные "красные" коммунистические губернаторы очень быстро становились "розовыми", более умеренными.

Одномандатники тоже будут договариваться, причем количество ресурсов у власти будет уменьшаться – экономика, скорее всего, будет в стагнации. Маловероятно, что она быстро из нее выйдет. Но все равно, и в этой ситуации федеральная власть остается главным распорядителем ресурсов. И поэтому, как в 1990-е годы, когда власть была существенно слабее, все равно к ней шли депутаты и договаривались, так и сейчас одномандатники тоже будут договариваться. Это будет непростой процесс – это не будет в рамках приказа, не будут полностью послушные депутаты. Но это будет, в подавляющем большинстве депутаты договороспособные.

Собственно говоря, вот такой будет Дума», – сказал Алексей Макаркин.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.