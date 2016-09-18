Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, несмотря на скандальную кампанию

Выборы в Хабаровском крае прошли спокойно, хотя избирательная кампания носила скандальный оттенок. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Андрей Мирмович, главный редактор видеокомпании «Медиа-группа», заместитель главного редактора портала «Дебри-ДВ», член ОНФ.

«Сама кампания была впервые с 90-х годов со скандальным оттенком. Два самых "проходных", ярких кандидата, рискнувшие пойти по одномандатным округам, оказались за бортом кампании. Причем один добровольно, а другой – нет.

Речь идет о адвокате и бизнесмене Геннадии Мальцеве: он шел по Комосомольскому округу и собрал 16 тысяч подписей, сдал их в избирком – и тут же обменял свое кандидатство на должность директора Корпорации по развитию Хабаровского края. Это кресло ему предложил губернатор, и округ вообще оказался пустым. А с другим кандидатом - единороссом - дело дошло до открытого противостояния. Речь идет о журналисте, действующем депутате Госдумы Борисе Резнике. Он начал эту "войну" еще в мае, после праймериз партии власти.

Его наблюдатели зафиксировали, как они сообщали, в нескольких силах края чудовищный вброс. Дело дошло до того, что Резник демонстративно вышел из "Единой России" и зарегистрировался от "Партии роста" в Москве. Но при сдаче документов его по формальным признакам (он не сдал какую-то справку) не зарегистрировали. Сколько он ни жаловался, ничего сделать не удалось. Он пошел уже в списочном составе. Так что остались персоны безликие.

Само же голосование, все отмечают, проходило спокойно», – сказал Андрей Мирмович.

Напомним, выборы в Государственную думу в России ранее проводились в декабре. Однако в ноябре 2015 года избирательное законодательство было изменено таким образом, чтобы в год парламентских выборов сроки этих выборов могли быть совмещены с единым днем голосования и могли проводиться в третье воскресенье сентября. Это воскресенье в 2016 году выпадает на 18 сентября.

Кроме того, к особенностям думской кампании 2016 года относится возвращение к смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму, при которой половина депутатского корпуса избирается по одномандатным округам, а вторая половина – по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные списки).

Тот же принцип формирования нижней палаты парламента использовался в России на выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах голосовали только за партийные списки.

Добавим, что, в соответствии с законом, выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.