18 сентября 2016, 20:05
ЦСКА обошел «Крылья Советов» в матче РФПЛ
Столичный футбольный клуб ЦСКА обошел «Крылья Советов» в гостях в матче седьмого тура российской премьер-лиги.
Поединок состоялся в Самаре. Счет встречи составил 2:1.
Первый гол забили самарцы - Александр Головин на 7-й минуте, однако в конце первого тайма Дмитрий Ятченко забил ответный мяч, а на 77-й минуте Алан Дзагоев подал угловой, который использовал Сергей Игнашевич.
По итогам матча ЦСКА с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Крылья Советов» остаются аутсайдером.
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