ЦСКА обошел «Крылья Советов» в матче РФПЛ

Столичный футбольный клуб ЦСКА обошел «Крылья Советов» в гостях в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

Поединок состоялся в Самаре. Счет встречи составил 2:1.

Первый гол забили самарцы - Александр Головин на 7-й минуте, однако в конце первого тайма Дмитрий Ятченко забил ответный мяч, а на 77-й минуте Алан Дзагоев подал угловой, который использовал Сергей Игнашевич.

По итогам матча ЦСКА с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Крылья Советов» остаются аутсайдером.