Приватный канал «Давыдов.Индекс» в Telegram

Внимание! УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» предлагает вам следить за результатами выборов в онлайн-режиме. Те, кто хочет знать предварительные результаты голосования до их официального объявления, теперь могут узнать их в сети Telegram. Закон не позволяет публиковать в открытом доступе результаты экзит-полов. Мы действуем в строгом соответствии с законодательством. Подписка на наш закрытый канал - свободный выбор тех избирателей и экспертов, кто хочет знать самые свежие и объективные данных о результатах выборов из первых рук. В течение всего дня в приватном доступе специально для вас цифры экзит-полов.

С уважением, экспертная сеть «Давыдов. Индекс».

P.S. Если в силу каких-либо причин такой информационный продукт для вас неприемлем, лучше дождаться официального объявления итогов выборов.