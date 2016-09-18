В Сирии сбит военный самолет

В сирийской провинции в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке страны сбит военный самолет армии. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Самолет был сбит во время выполнения боевого задания против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). При катастрофе пилот самолета погиб.

Непосредственно перед инцидентом авиация Сирии нанесла авиаудары по позициям ИГ, в том числе и в Дейр-эз-Зоре. Сообщается, что десятки террористов были убиты.