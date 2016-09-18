18 сентября 2016, 16:44
В Крыму на избирательных участках отключили электричество
В четырех регионах Крыма обесточили избирательные участки в связи с грозой на полуострове. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Произошло отключение электроэнергии в центре Судака, в Кировском районе, Алуште, Старом Крыму», —заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Пока общее число обесточенных участков не известно. «Крымэнерго» разбирается в ситуации.
Стоит отметить, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
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