В Крыму на избирательных участках отключили электричество

В четырех регионах Крыма обесточили избирательные участки в связи с грозой на полуострове. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Произошло отключение электроэнергии в центре Судака, в Кировском районе, Алуште, Старом Крыму», —заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Пока общее число обесточенных участков не известно. «Крымэнерго» разбирается в ситуации.

Стоит отметить, что на полуострове объявлено штормовое предупреждение.