Появились данные экзит-полов по Орловской и Нижегородской областям

Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» предлагает вам следить за результатами выборов в онлайн-режиме. В сети Telegram результаты экзит-полов публикуются в закрытом доступе. В настоящее время известны предварительные итоги голосования в Орловской, Нижегородской, Иркутской и Свердловской областях.

P.S. Если в силу каких-либо причин такой информационный продукт для вас неприемлем, лучше дождаться официального объявления итогов выборов.