18 сентября 2016, 13:50
Появились данные экзит-полов по Орловской и Нижегородской областям
Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» предлагает вам следить за результатами выборов в онлайн-режиме. В сети Telegram результаты экзит-полов публикуются в закрытом доступе. В настоящее время известны предварительные итоги голосования в Орловской, Нижегородской, Иркутской и Свердловской областях.
P.S. Если в силу каких-либо причин такой информационный продукт для вас неприемлем, лучше дождаться официального объявления итогов выборов.
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