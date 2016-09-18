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18 сентября 2016, 09:18
взрыв Нью-Йорк США

В Нью-Йорке при взрыве пострадали люди

Полицейские во время беспорядков в США
Полицейские во время беспорядков в США

В Нью-Йорке на Манхэттене прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара пожарного управления Нью-Йорка Дэниела Нигро.

По его словам, правоохранительным органам поступил сигнал о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене. После происшествия из близлежащих домов была произведена эвакуация.

Пока известно лишь, что взрыв прогремел на улице. Территория квартала в настоящее время оцеплена.

По последним данным, при взрыве пострадали 29 человек. Как отметили в полиции, их жизни ничто не угрожает, хотя один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

К настоящему моменту нью-йоркской полиции удалось найти на месте событий взрывное устройство. Власти города называют взрыв умышленным, однако отказываются относить его к террористическому акту.

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