В Нью-Йорке при взрыве пострадали люди
В Нью-Йорке на Манхэттене прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара пожарного управления Нью-Йорка Дэниела Нигро.
По его словам, правоохранительным органам поступил сигнал о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене. После происшествия из близлежащих домов была произведена эвакуация.
Пока известно лишь, что взрыв прогремел на улице. Территория квартала в настоящее время оцеплена.
По последним данным, при взрыве пострадали 29 человек. Как отметили в полиции, их жизни ничто не угрожает, хотя один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
К настоящему моменту нью-йоркской полиции удалось найти на месте событий взрывное устройство. Власти города называют взрыв умышленным, однако отказываются относить его к террористическому акту.
От взрыва на Манхэттене (Нью-Йорк) пострадали 29 чел. Рядом найдено еще одно подозрительное устройство pic.twitter.com/UDJQcadQZF— Первый канал (@channelone_rus) 18 сентября 2016 г.