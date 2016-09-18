При драке на участке в Дагестане уничтожены тысячи бюллетеней

В дагестанском селении Гоцатль Хунзахского района на избирательном участке произошла драка во время голосования. Об этом сообщает издание «Кавполит».

Помимо прочего, на данном участке урны с бюллетенями вскрыли еще до завершения голосования.

Как рассказал член штаба кандидата-одномандатника Абусупьяна Хархарова, погром на участке был организован людьми главы Хунзахского района Саида Юсупова. Он объяснил это тем, что во время голосования выяснилось, что Хархаров обходил своего соперника — единороса Абдулмажида Маграмова.

В результате на участке подверглись уничтожению около двух тысяч бюллетеней.

В интернете появилось видео с данного участка.