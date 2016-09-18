18 сентября 2016, 20:51
При драке на участке в Дагестане уничтожены тысячи бюллетеней
В дагестанском селении Гоцатль Хунзахского района на избирательном участке произошла драка во время голосования. Об этом сообщает издание «Кавполит».
Помимо прочего, на данном участке урны с бюллетенями вскрыли еще до завершения голосования.
Как рассказал член штаба кандидата-одномандатника Абусупьяна Хархарова, погром на участке был организован людьми главы Хунзахского района Саида Юсупова. Он объяснил это тем, что во время голосования выяснилось, что Хархаров обходил своего соперника — единороса Абдулмажида Маграмова.
В результате на участке подверглись уничтожению около двух тысяч бюллетеней.
В интернете появилось видео с данного участка.
Дагестан. Хунзахский район. Выборы. Драка и вскрытие урн с бюллетенями pic.twitter.com/Trlb27af6H— Beslan Uspanov (@beslanu) 18 сентября 2016 г.
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