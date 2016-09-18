Канадцы разгромили чехов в матче Кубка мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка мира. Счет встречи составил 6:0.

Больше остальных в поединке отличился нападающий канадской команды Сидни Кросби. Ему удалось набрать три очка по системе «гол плюс пас».

Отметим, что сборная Европы одержала победу над сборной США в первом матче турнира со счетом 3:0.

Сегодня состоится встреча сборной России со шведами в 22:00 по московскому времени.