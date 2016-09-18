18 сентября 2016, 11:23
В Калужской области на выборах открылись участки для лиц без регистрации
В Калужской области на выборах в Госдуму впервые заработали избирательные участки для людей без постоянного места жительства. Об этом сообщает «Ника ТВ».
Всего таких участков 26 – по одному в каждом муниципалитете.
В самой Калуге подобный участок появился в кинотеатре «Центральный».
Однако граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, но проживающие в регионе, смогут проголосовать только за политическую партию и не смогут отдать голоса за кандидатов по одномандатным округам.
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