В Калужской области на выборах открылись участки для лиц без регистрации

В Калужской области на выборах в Госдуму впервые заработали избирательные участки для людей без постоянного места жительства. Об этом сообщает «Ника ТВ».

Всего таких участков 26 – по одному в каждом муниципалитете.

В самой Калуге подобный участок появился в кинотеатре «Центральный».

Однако граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, но проживающие в регионе, смогут проголосовать только за политическую партию и не смогут отдать голоса за кандидатов по одномандатным округам.