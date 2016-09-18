Захарова предложила постпреду США при ООН вместе съездить в Сирию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Facebook развернутый ответ на критику постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр из-за ее слов о поддержке США «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

«Дорогая Саманта Пауэр, чтобы узнать значение слова "стыд", советую вам съездить в Сирию и пообщаться с людьми, которые там живут, несмотря на то, что уже почти шесть лет над их страной ставится кровавый эксперимент при активном участии Вашингтона», — отметила Захарова.

«А поехали вместе? Беру на себя все издержки. Прогулка будет поинтереснее. Соглашайтесь. И не бойтесь. Со мной вас никто не тронет. Ну, если только ваши же опять "по ошибке" куда-нибудь попадут. Вам будет потом что вспомнить. И заодно узнаете, что такое "стыд"», — написала дипломат.

Кроме того, Захарова прокомментировала слова Пауэр о том, что Штаты не могут оказывать поддержку тем, кто отрубает головы американцам: «Отправляю вам фотографию из Википедии "Президент США Рональд Рейган встречается с делегацией афганских моджахедов в Белом доме в 1983 году"».

Ранее сообщалось, что Пауэр и постпред РФ при ООН Виталий Чуркин отказались слушать друг друга на заседании Совбеза.