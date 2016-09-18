В Калужской области на выборах проголосовали более 30% избирателей

По состоянию на 15:00 мск явка избирателей на выборах в Калужской области составила 30,3%. Об этом сообщила заместитель председателя избирательной комиссии Калужской области Екатерина Князева, передает портал vest-news.ru.

Таким образом, на выборах проголосовали 240 тысяч жителей региона. Избиратели активизировались ближе к обеду - с 12:00 до 15:00 прирост проголосовавших превысил 12%.

Первым по числу проголосовавших оказался Мосальский район, где явка превысила 50%. За ним следуют Барятинский, Износковский, Хвастовичский, Перемышльский, Медынский районы, а Калуга и Обнинск традиционно показывают явку в 23-25%.

«Что касается жалоб и обращений, избиратели обращаются за разъяснениями порядка голосования. Сведений о каких-либо существенных нарушений на избирательных участках по нашим данным нет», - отметила Князева.

Кроме того, на участках области проголосовали 120 человек без регистрации по месту жительства.