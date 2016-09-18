В Москве явка на выборах снизилась вдвое после 2011 года

В Москве в 20:00 закрылись избирательные участки на выборах в Госдуму. Согласно предварительной информации, в этот раз на участки пришли проголосовать двое меньше москвичей, чем в 2011 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 18:00 мск явка в столице составляла 28,62%. Как пояснил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, итоговая явка в Москве может составить 32-34%.

Явка в Санкт-Петербурге по состоянию на 18:00 была еще ниже — 26,11%.

Стоит отметить, что на думских выборах в 2011 году в Москве по состоянию на 18:00 мск проголосовали около 50% избирателей, а итоговая явка составила 61,4%, тогда как в Петербурге явка составляла 55%.