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18 сентября 2016, 17:36
выборы Москва

Появились новые данные экзит-полов на голосовании в Москве

Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» продолжает публиковать данные экзит-полов по Москве на выборах в Госдуму в единый день голосования. Опубликованы новые данные по состоянию на 17:00 мск.

Результаты экзит-полов публикуются в сети Telegram в закрытом режиме.

P.S. Если в силу каких-либо причин такой информационный продукт для вас неприемлем, лучше дождаться официального объявления итогов выборов.

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