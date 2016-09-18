18 сентября 2016, 17:36
Появились новые данные экзит-полов на голосовании в Москве
Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» продолжает публиковать данные экзит-полов по Москве на выборах в Госдуму в единый день голосования. Опубликованы новые данные по состоянию на 17:00 мск.
Результаты экзит-полов публикуются в сети Telegram в закрытом режиме.
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