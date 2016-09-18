Появились новые данные экзит-полов на голосовании в Москве

Экспертная сеть «Давыдов. Индекс» продолжает публиковать данные экзит-полов по Москве на выборах в Госдуму в единый день голосования. Опубликованы новые данные по состоянию на 17:00 мск.

Результаты экзит-полов публикуются в сети Telegram в закрытом режиме.

P.S. Если в силу каких-либо причин такой информационный продукт для вас неприемлем, лучше дождаться официального объявления итогов выборов.