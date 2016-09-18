Угрожавший взорвать участок в Москве мужчина обезврежен

В центре Москвы обезврежен мужчина, который пришел на избирательный участок и стал угрожать взорвать его при помощи некоего устройства. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Силовики обезвредили мужчину, угрожавшего взрывом на избирательном участке в Армянском переулке», — пояснил источник. По его данным, неизвестный удерживал четырех человек на втором этаже избирательного участка, у него был с собой пояс с кнопкой.

Задержанного мужчину уже вывели с участка полицейские.

Как сообщалось ранее, мужчина мог проникнуть на участок вместе с сообщником, однако второго неизвестного удалось задержать, а первый забаррикадировался в участке, не выдвигая никаких требований.