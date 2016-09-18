На Манхэттене найдена еще одна самодельная бомба

В Нью-Йорке на Манхэттене недалеко от места взрыва найдено уже третье по счету взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Кроме того, стало известно, что полиция вывезла с 27-й улицы в центре Манхэттена, в четырех кварталах от места взрыва, второе взрывное устройство, которое так и не сработало. Эту информацию подтвердили в офисе мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, передает CNN.

Теперь устройство доставят специальной автоколонной на полигон в нью-йоркском районе Бронкс.

По данным RT, второе взрывное устройство представляет собой скороварку, из которой торчат провода. К ней подведен сотовый телефон, а вся эта конструкция упакована в пластиковый пакет.

Напомним, взрыв на Манхэттене прогремел накануне вечером, пострадали 29 человек.