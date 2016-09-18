Опубликованы первые официальные данные экзит-полов на выборах в ГД

Согласно первым официальным данным экзит-полов, по итогам сегодняшнего голосования в Госдуму нового созыва пройдут только четыре партии. Первые данные, опубликованные ВЦИОМ, приводит «Интерфакс».

По данным экзит-полов, на первом месте по числу голосов оказалась «Единая Россия» с 44,5% голосов, на втором — ЛДПР с 15,3%, на третьем КПРФ с 14,9%, на четвертом «Справедливая Россия» с 8,1%.

Всего в опросе ВЦИОМ приняли участие более 112 тысяч человек, из них о своем выборе рассказали 65%.

Между тем ФОМ приводит немного иные цифры: «Единая Россия» — 48,7% голосов, ЛДПР — 14,2%, КПРФ — 16,3%, «Справедливая Россия» — 7,6%.

Стоит отметить, что по одномандатным округам данные собираются отдельно.

Преодолеть трехпроцентный барьер на выборах удалось партии «Яблоко». По России она набрала 3,5% голосов, а в Москве — 11,7%. Также в столице трехпроцентный барьер преодолевает партия «Родина» (3,8%), ПАРНАС (3,3%), «Партия роста» (3,3%).

Как сообщает ЦИК, согласно предварительным данным, «Единая Россия» набирает на выборах 44,15% голосов, ЛДПР — 18,38%, КПРФ — 17,25%, «Справедливая Россия» — 6,25%.

Узнать другие данные на текущее время можно по этой ссылке.