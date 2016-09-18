Экс-президента Франции госпитализировали с пневмонией

Экс-президента Франции Жака Ширака госпитализировали в Париже. Об этом сообщает Le Parisien.

Шираку пришлось вернуться из отпуска в Марокко в связи с недомоганием. Его доставили во французскую столицу в ночь на 18 сентября двумя частными самолетами вместе с семьей. При экс-президенте на борту самолета дежурили два врача.

По некоторым данным, у Ширака выявили пневмонию.

Отметим, экс-президенту Франции 83 года.