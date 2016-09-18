В Калуге приготовили резервные участки в автобусах на случай ЧП на выборах

В Калуге местные власти с целью повышения явки на выборах в единый день голосования организовали курсирование агитмобилей для привлечения граждан. Об этом сообщается на официальном сайте городской управы.

Автомобили, снабженные агитационными баннерами и воздушными шарами, курсируют по городу с 11:00 до 19:00 по территории всех округов. Они призывают горожан исполнить конституционный долг.

На случай экстренных ситуаций для калужан предусмотрели резервные избирательные участки - автобусы разной степени вместимости, которые находятся в полной «боевой» готовности. всего таких резервных «участка» предусмотрено три. Автобусы могут пригодиться в случае, к примеру, пожара и эвакуации всего здания.