Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в единый день голосования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент посетил избирательный участок номер 2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Участок располагается по месту регистрации Путина.

Также стало известно, что на выборах проголосовал исполняющий главы Чечни Рамзан Кадыров. Он приехал на избирательный участок в своем родном селе Центорой вместе с матерью Аймани Месиевной.

Кадыров выразил надежду на высокую явку в регионе, но напомнил, что некоторые жители сейчас совершает хадж и находится в Мекке и Медине, поэтому явки, близкой к 100%, не будет. Тем не менее, врио главы Чечни отметил, что на участках наблюдаются очереди из желающих проголосовать.

После голосования Кадыров станцевал лезгинку вместе с матерью во дворе избирательного участка.

Между тем в интернете опубликовано видео голосования премьера Дмитрия Медведева вместе с супругой Светланой в Москве.