Политологи заявили о реальной конкуренции на выборах в Калужской области

Политолог Анри Амбарцумян в комментарии «Ника ТВ» позитивно оценил ход предвыборной кампании в Калужской области.

По его словам, «предвыборная кампания по выборам депутатов Государственной Думы в нашем регионе проходила в условиях реальной конкуренции, но без скандалов и серьезных нарушений».

Амбарцумян пояснил, что все кандидаты получили равный доступ к бесплатному эфирному времени и газетным площадям для агитации. «В нынешней кампании был представлен весь политический спектр, таким образом, у избирателей есть реальный выбор», - отметил он.

Политолог заявил, что жители Калужской области должны проявить свою гражданскую активность: «Хочется верить, что явка избирателей будет на достаточно высоком уровне».