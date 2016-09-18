Постпреды РФ и США отказались слушать друг друга на заседании Совбеза по Сирии

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр не стала слушать выступление российской делегации на встрече Совбеза по Сирии. Как заявил постпред РФ Виталий Чуркин, вместо этого она стала критиковать россиян перед журналистами, передает РИА Новости.

«Когда собрались консультации, я стал делиться своими озабоченностями с членами Совета, как выяснилось, она вышла к прессе и не слушая меня начала критиковать и ругать во всем Россию, даже критиковать нас за то, что мы созвали это заседание», — рассказал Чуркин.

В частности, как передает агентство, Пауэр назвала инициативу России по созыву заседания «циничной и лицемерной выходкой». Кроме того, после выступления Чуркина, как пояснил он сам, американский постпред заявила, что «ей неинтересно слушать, что я буду говорить, что все это трюк и так далее».

«Совершенно беспрецедентно вызывающая позиция. В этих условиях и мне стало неинтересно слушать, как она будет обвинять нас во всех смертных грехах, и я в свою очередь тоже ушел. Там остались наши делегации», — в свою очередь, объявил постпред РФ.

Кроме того, Чуркин заявил, что США выбрали странное время для удара по сирийским военным, а в их промах верится с трудом.