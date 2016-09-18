ЦИК отменит итоги голосования на трех участках

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на трех участках в трех разных регионах России зафиксированы факты вброса избирательных бюллетеней.Ее слова приводит «Интерфакс».

«Эти факты сейчас не вызывают никаких сомнений. Мы выясняем дополнительные обстоятельства, но могу с уверенностью сказать, что на участках, где это произошло, итоги голосования будут отменены», - заявила Памфилова.

В ЦИК пообещали, что все данные о виновниках вбросов будут переданы в правоохранительные органы, а сам Центризбирком продолжит контролировать ситуацию.

Памфилова, однако, заметила, что сейчас нет оснований для отмены результатов выборов в том или ином одномандатном округе.