18 сентября 2016, 21:07
ЦИК отменит итоги голосования на трех участках
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на трех участках в трех разных регионах России зафиксированы факты вброса избирательных бюллетеней.Ее слова приводит «Интерфакс».
«Эти факты сейчас не вызывают никаких сомнений. Мы выясняем дополнительные обстоятельства, но могу с уверенностью сказать, что на участках, где это произошло, итоги голосования будут отменены», - заявила Памфилова.
В ЦИК пообещали, что все данные о виновниках вбросов будут переданы в правоохранительные органы, а сам Центризбирком продолжит контролировать ситуацию.
Памфилова, однако, заметила, что сейчас нет оснований для отмены результатов выборов в том или ином одномандатном округе.
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