Росберг выиграл гонку «Формулы-1» Гран-при Сингапура

Немецкий гонщик команды Mercedes Нико Росберг одержал очередную победу на 15-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

На втором месте гонки оказался австралиец Даниэль Риккьярдо из команды Red Bull, на третьем — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

После этой победы Росберг стал лидером общего зачета, набрав 273 очка. Он обогнал Хэмилтона с 265 очками.

Стоит отметить, что россиянин Даниил Квят из Toro Rosso в гонке в Сингапуре пришел к финишу девятым.