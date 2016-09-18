18 сентября 2016, 19:45
Росберг выиграл гонку «Формулы-1» Гран-при Сингапура
Немецкий гонщик команды Mercedes Нико Росберг одержал очередную победу на 15-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
На втором месте гонки оказался австралиец Даниэль Риккьярдо из команды Red Bull, на третьем — британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
После этой победы Росберг стал лидером общего зачета, набрав 273 очка. Он обогнал Хэмилтона с 265 очками.
Стоит отметить, что россиянин Даниил Квят из Toro Rosso в гонке в Сингапуре пришел к финишу девятым.
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